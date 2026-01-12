weather schneeregen
Halle (Saale), Deutschland
  Unwetterwarnung im Landkreis Wittenberg: Glättegefahr: Schüler- und Linienverkehr im Landkreis Wittenberg eingestellt

Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Glatte Straßen nach Wetterumschwung: DWD warnt vor Blitzeis-Gefahr in ganz Sachsen-Anhalt
Unwetterwarnung im Landkreis Wittenberg Glättegefahr: Schüler- und Linienverkehr im Landkreis Wittenberg eingestellt

Nach einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes hat die Kreisverwaltung den Busverkehr für Dienstag gestoppt. Auch Müllentsorgung ist eingeschränkt.

Von Corinna Nitz 12.01.2026, 15:00
Der Lugweg in Coswig am Montag: Parkende Autos erschweren die Schneeräumung.
Der Lugweg in Coswig am Montag: Parkende Autos erschweren die Schneeräumung.

Wittenberg/MZ. - Im Landkreis Wittenberg findet am Dienstag, 13. Januar, kein Schüler- und Linienverkehr statt. Darüber hat die Kreisverwaltung am Montag unter anderem auf ihren digitalen Kanälen informiert.