Nach einer Warnung des Deutschen Wetterdienstes hat die Kreisverwaltung den Busverkehr für Dienstag gestoppt. Auch Müllentsorgung ist eingeschränkt.

Der Lugweg in Coswig am Montag: Parkende Autos erschweren die Schneeräumung.

Wittenberg/MZ. - Im Landkreis Wittenberg findet am Dienstag, 13. Januar, kein Schüler- und Linienverkehr statt. Darüber hat die Kreisverwaltung am Montag unter anderem auf ihren digitalen Kanälen informiert.