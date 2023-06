FC Grün-Weiß Piesteritz braucht am Sonntag den Sieg gegen den Meister. Wie es bei den übrigen Partien aussieht und in welchem Falle es Freibier für alle gibt.

Gibt es ein Wunder? Was der Fussball-Sonntag im Kreis Wittenberg verspricht

Am Sonntag wird es wieder spannend beim Fussball im Kreis Wittenberg.

Wittenberg/Jessen/MZ - Das Wunder ist möglich! Der FC Grün-Weiß Piesteritz, vor der Winterpause mit einem Pünktchen abgeschlagener Letzter, kann am Sonntag ab 14 Uhr - alle Partien werden zeitgleich ausgetragen - aus eigener Kraft sich vorfristig den Klassenerhalt sichern. In dem Fall - so die Ankündigung des Vereins auf seiner Homepage - gibt es Freibier für alle.