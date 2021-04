Gewinner ermittelt, Ausbeute: 150 Säcke

Wittenberg - Für drei Wittenbergerinnen und Wittenberger hat sich ihr Einsatz für die Allgemeinheit jetzt auch ganz persönlich gelohnt: Zum Abschluss der Müllsammelaktion im Stadtwald zogen in Vertretung des Oberbürgermeisters drei Glücksfeen die Namen von Wolfgang Müller (Handy), Petra Behrens (Sofortbildkamera) und Timo Lock (Fitness-Uhr) aus dem breiten Teilnehmerfeld der knapp siebenwöchigen Aktion, die sich nun über die genannte Technik freuen dürfen. Zugegen waren die drei Gewinner am Samstagnachmittag am Nabu-Zentrum nicht, da die Veranstaltung coronakonform ablaufen sollte, also ohne Publikum; auch der ursprünglich als Glücksfee vorgesehene Schirmherr Torsten Zugehör hatte sich aus diesem Grund kurzfristig entschuldigen lassen, wie es hieß.

Ergiebige Osterferien

Mit der Ziehung der drei Gewinner endete am Samstagnachmittag die am 1. März gestartete Gemeinschaftsaktion des Vereins Jägerschaft Wittenberg 2020, des Nabu-Zentrums im Stadtwald und dessen Fördervereins. Jäger-Präsident Torsten Buse, die Leiterin des Nabu-Zentrums Petra Henkelmann und der Vorsitzende des Fördervereins, Mathias Zdzieblowski, waren persönlich vor Ort und zogen eine positive Bilanz ihrer gemeinsamen Sache: Mehr als 150 Müllsäcke haben demnach die freiwilligen Helfer, als Privatperson oder Vereinsmitglieder, mit dem Unrat gefüllt, der im Stadtwald herumlag. Allein 50 Säcke kamen den Angaben zufolge in den Osterferien zusammen.

Und gefunden, so Buse, wurde alles mögliche, darunter auch Traktorreifen, Klappstühle und sogar eine Couch, über die die MZ bereits berichtet hat. Auch Autobatterien und Altölkanister gehörten zu den Fundstücken, wie die stellvertretende Vorsitzende des Fördervereins Natur-und Erlebniszentrum Stadtwald, Kristin Ruske, bereits zuvor berichtet hatte. Dass sich Organisatoren und Teilnehmer im Verlauf der Aktion wie berichtet des Eindrucks nicht erwehren konnten, dass der Müll hie und da währenddessen sogar zugenommen habe, gehört zu den unerfreulichen Begleitumständen. Am Ende kamen jedenfalls zwei volle Müllcontainer zusammen, zur Verfügung gestellt vom Landkreis.

Diverse Sponsoren haben die Aufräumaktion im Stadtwald, die dem Vernehmen nach wiederholt werden soll, mit Geldspenden - 2.051 Euro sind zusammengekommen - und auch Sachspenden für die Verlosung unterstützt. Die Geldspenden werden wie berichtet zwischen der Jägerschaft und dem Stadtwaldverein aufgeteilt. Bei der Jägerschaft ist das Geld schon verplant, es fließt in den Kauf der Drohne zur Rettung von Rehkitzen vor dem Mähdrescher; zu diesem Zweck hatten die Jäger im vergangenen Jahr bereits einen Fotowettbewerb für Schüler ausgelobt, dessen beste Ergebnisse in einem Natur-Kalender zusammengefasst worden sind.

Kicker und Rangers

An der aktuellen Aktion im Stadtwald beteiligten sich zahlreiche Vereine, darunter laut Ruske die Kicker vom FC Viktoria Wittenberg 2014, die Pfadfinder Royal Rangers, Schüler des Luther-Melanchthon-Gymnasiums und der Evangelischen Grundschule, außerdem Angler, Jäger und auch der im Stadtwald beheimatete Waldkindergarten.

Zu erwähnen sind noch drei Teenager, die sich auch außerhalb dieser Aktion am Müllsammeln beteiligen. Helena, Xenia und Finn (alle 13) sind immer unterwegs und sammeln fleißig Müll, unterstützen die Mitarbeiter im Nabu-Zentrum und melden der Stadtverwaltung auch Stellen, wo besonders viel Müll liegt. (mz/Sascha Graf und Irina Steinmann)