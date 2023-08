Verhandelt wird der Fall jetzt am Landgericht in Dessau.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Dessau/Wittenberg/MZ - Am Ende der Verhandlung bildete die Menschengruppe vorm Computer der Protokollantin eine dichte Traube. Der Bildschirm zeigte den Stadtplan der Lutherstadt Wittenberg. Irgendwo in östlicher Richtung sollte das Spezialgeschäft zu finden sein, in dem der Angeklagte ganz legal ein Druckluftgewehr gekauft haben will.