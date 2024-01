In Wittenberg eskaliert ein Vorfall in einer Diskothek: Ein junger Mann behauptet, von Sicherheitspersonal gewürgt worden zu sein. Zeugenaussagen widersprechen sich. Das Gerichtsverfahren nimmt schließlich eine überraschende Wendung.

Security soll Besucher gewürgt haben - Was geschah wirklich in der Wittenberger Diskothek?

Am Wittenbergs Amtsgericht wird ein Vorfall aus einer disco verhandelt: Ein junger Mann behauptet, von Sicherheitspersonal gewürgt worden zu sein.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Wittenberg/MZ - Ist ein junger Mann in einer Wittenberger Diskothek gewürgt worden, bis ihm schwarz vor Augen wurde? Ausgerechnet von der Security? Unter anderem wegen dieses schwerwiegenden Vorwurfs, wegen gefährlicher Körperverletzung, fand am Donnerstag am Amtsgericht eine Verhandlung statt, bei der zahlreiche Zeugen gehört wurden.