Getränkemarkt in Coswig wieder am Start

Der Netto Getränke Discount in Coswig ist wieder geöffnet.

Coswig/MZ - Die Coswiger und Coswigerinnen haben „ihren“ „Netto Getränke Discount“ wieder. Nachdem der Markt etwa ein Jahr lang nicht als solcher fungierte, wurden am Dienstag die Pforten wieder geöffnet. Erste Kunden ließen nicht lange auf sich warten. Schon am Wiedereröffnungstag war die Filiale, die sich gegenüber dem Coswiger Hochufer direkt an der B187 befindet, bereits gut frequentiert.