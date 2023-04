In einer hochkarätig besetzten Gesprächsrunde - der „Zeitenwende on Tour“ - diskutieren Vertreter aus Politik und Kirche über den Krieg. Was die Besucher in Wittenberg wissen wollten.

Wittenberg/MZ - Der Krieg in der Ukraine strahlt nicht nur auf das politische Parkett aus. „Ich habe das Gefühl, dass die Menschen überfordert und dünnhäutig sind“, sagt die Bevollmächtigte der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD), Anne Gideon, bei der Podiumsdiskussion „Zeitenwende on Tour“ am Mittwochabend in Wittenberg. Diese Verunsicherung spiegelte sich in der fast voll besetzten Exerzierhalle auch in den Fragen, die das Publikum an die Gäste stellte.