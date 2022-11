Der pensionierte Polizist Wolfgang Kapfenberger stellt sich und seine Arbeit vor. Was so geschah über die Jahrhunderte in Schköna.

Schköna/MZ - Am Freitagabend brannte in der einstigen Heideschule, die nun als Dorfgemeinschaftshaus fungiert, Licht. Der Raum füllte sich mit gut 30 Personen. Allen gemeinsam war das Interesse an der Geschichte des Ortes. Und am neuen Ortschronisten, Wolfgang Kapfenberger, der sich und seine Arbeit vorstellen wollte. Schon bei den ersten Worten war klar: Er kommt nicht gebürtig aus Schköna. Doch seit 1995 wohnen Kapfenbergers in dem Heideort.