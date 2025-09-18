Der Coswiger Daniel Kemp agiert gemeinsam mit Berit Mühl seit 2024 als Geschäftsführer des Kinderschutz-Landesverbandes. Was bisher erreicht wurde und worüber er sich Sorgen macht.

Coswig/MZ. - Gemeinsam mit seiner Kollegin Berit Mühl agiert Daniel Kemp seit 1. Januar 2024 als Geschäftsführer des Kinderschutzbund-Landesverbandes Sachsen-Anhalt. Da er beruflich mit dem Kinderschutzbund in Magdeburg zu tun hatte, sei der Vater einer 14-jährigen Tochter so eher zufällig auf den Verband aufmerksam geworden und kandidierte für dieses Hauptamt. Was bisher schon erreicht werden konnte, welche Baustellen existieren und worin der Coswiger die größten Gefahren für unsere Kinder sieht. Das Gespräch führte MZ-Reporter Andreas Hübner.