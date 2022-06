Gericht verhängt Geldstrafe wegen schwerem Unfall in Wittenberg

Dessau/Wittenberg - In einer Berufungsverhandlung vor der 7. Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau ist das Verfahren gegen einen Mann aus Naumburg vorläufig eingestellt worden. Der 44-Jährige muss binnen sechs Monaten eine Geldauflage in Höhe von 600 Euro begleichen. Erst dann kommt es zur endgültigen Einstellung des Verfahrens. Zu zahlen hat er den Betrag an die Deutsche Verkehrswacht.

