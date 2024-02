Ein bedrohtes Opfer sagt im Schwurgerichtsprozess am Landgericht Dessau-Rosslau aus und bezweifelt den Mordversuch. Der Angeklagte aus Gräfenhainichen habe mit der Axt nur minimal ausgeholt.

Dessau/Gräfenhainichen/MZ. - „Er wollte mir drohen. Aber er wollte nicht zuschlagen. Ich weiß, wie er ist: eigentlich ein sehr guter Mensch.“ Mit diesen Worten zog der Zeuge am Dienstag in Zweifel, dass der Gräfenhainichener am 13. Juni vorigen Jahres den Versuch unternahm, ihn aus Hass auf Muslime und den Islam mit einer Axt zu ermorden.