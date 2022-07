Gemeinschaft auf Zeit in Wittenberg

67 junge Menschen aus über 30 Ländern sind beim Sommerkurs am Institut für deutsche Sprache und Kultur dabei.

Wittenberg/MZ - Pablo Bonilla Escribano ist Spanier. Der 28-Jährige hat seine Doktorarbeit abgeschlossen: Mathematik und Psychiatrie. Der junge Mann, der gerade Bewerbungen an Universitäten verschickt, weil er eine Stelle als Dozent sucht, spricht mehrere Sprachen: Französisch, Englisch. Um an seinem (guten) Deutsch zu feilen, ist er nach Wittenberg gekommen und einer von 67 Teilnehmern an der zweiten Runde der Sommerkurse des Instituts für deutsche Sprache und Kultur.