Geier Gustav, der Azubi

Ein stattlicher Vogel verstärkt das Team von Jim Ohle. Das Tier muss noch einiges lernen. Wie es der Falknerei in Wörlitz coronabedingt ansonsten geht.

Gänsegeier Gustav: Der Einjährige wird von Jim Ohle von der Falknerei Wörlitz für die Teilnahme an Flugshows ausgebildet.

Wörlitz - Sein lateinischer Name lautet Gyps fulvus, er gehört zu den großen Altweltgeiern. Es heißt, ausgewachsene Tiere erreichen eine Flügelspannweite von bis zu 2,69?Meter und können je nach Geschlecht zwischen sechs und elf Kilogramm auf die Waage bringen. Zu dieser stattlichen Art gehört der jüngste Neuzugang in Jim Ohles Falknerei in Wörlitz.