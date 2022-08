Gegen Rollenklischees und Vorurteile - Schüler erhalten in Wittenberg Einblicke in die regionale Wirtschaft

Das Wittenberger Bildungszentrum veranstaltet erstmals ein Sommercamp. Kinder sollen dadurch für technische Berufe interessiert werden. So will das Zentrum Nachwuchs für die regionale Wirtschaft akquirieren.

Wittenberg/MZ - In der Werkstatt hantieren die Jungs mit Bleistift und einem Maß, mit Säge und Holzbrett, mit Zeigern und einem Uhrwerk. Entstehen soll in kurzer Zeit eine Wanduhr, Marke Eigenbau, die mit nach Hause genommen werden kann. Mit der Herstellung von Kräuterquark und Kräutersalz beschäftigen sich Hortkinder in der nahen Lehrküche. Um Chemie schließlich geht es draußen, wo mehrere Tische aufgebaut sind, an denen experimentiert werden kann. Mit Hilfe von Wachsresten und einem warmen Wasserbad wird eine neue Kerze geformt - ebenfalls als Mitbringsel gedacht. Einen Tisch weiter ist „Regenbogenwasser“ in Arbeit - fünf Schichten soll es geben, verschieden dosierte Zuckerlösungen und Lebensmittelfarbe machen es möglich.