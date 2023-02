Wittenberg/MZ - Im Landkreis Wittenberg ist ein Fall von Geflügelpest aufgetreten. Darüber informiert der Kreis unter dem 15. Februar auf seiner Homepage. Demnach wurde nach dem Auffinden einer „verhaltensauffälligen“ Wildgans im Elbabschnitt 210 bei Wittenberg, in Höhe Luthersbrunnen, am 7. Februar die Geflügelpest bei dem Wildvogel nachgewiesen. Das Landesamt für Verbraucherschutz in Stendal habe am 9. Februar das Virus bei der eingesandten Wildgans nachgewiesen.