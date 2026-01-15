Geflügelpest 2025 bei Kranichen Hoffen auf die Rückkehr der Kraniche
Was der Geflügelpest-Ausbruch 2025 bedeutet – und warum ein Experte für die Region vorsichtig optimistisch ist.
Kemberg/Wittenberg/MZ. - Der Ausbruch der Geflügelpest unter Kranichen im Herbst 2025 hat entlang der westeuropäischen Zugroute zu hohen Verlusten geführt. Nach Angaben des Thüringer Umweltministeriums sind rund 1.000 Tiere verendet, bundesweit waren es knapp 20.000. Welche Bedeutung diese Zahlen für Sachsen-Anhalt und den Landkreis Wittenberg haben, erläutert der Kemberger Ornithologe und Vogelexperte Axel Schonert.