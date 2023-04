Die Berufungsinstanz bestätigt das Urteil des Amtsgerichtes: Ein Wittenberger muss wegen Urkundenfälschung eine Geldstrafe in Höhe von mehreren hundert Euro zahlen.

Die Berufungsinstanz unter dem Vorsitz von Thomas Knief am Dessau- Rosslauer Landgericht bestätigte das Urteil des Amtsgerichtes Wittenberg.

Wittenberg/Dessau/MZ - Staatsanwalt Gunnar von Wolffersdorff hatte keinen vernünftigen Zweifel an der Schuld des Wittenbergers. Ihm schloss sich die vierte Strafkammer des Landgerichts Dessau-Roßlau in der vergangenen Woche an.