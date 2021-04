Gefährliches Überholen bei Pratau geht schief

Pratau - Nach Angaben der Unfallbeteiligten befuhr ein 53-jähriger Ford-Fahrer am Dienstagnachmittag um 14.25 Uhr die zweispurige B 2 aus Richtung Wittenberg kommend in Richtung Kemberg auf der linken Fahrbahnseite vor einer 20-jährigen Ford-Fahrerin, um den in Sichtweite auf der rechten Fahrbahnseite fahrenden Transporter zu überholen.

Plötzlich wechselte die Ford-Fahrerin auf den rechten Fahrstreifen und überholte den VW-Fahrer rechtsseitig, um später ebenfalls den Transporter zu überholen. Beim wieder Einscheren auf die linke Fahrbahnseite beachtete sie den VW ungenügend, sodass es zum Zusammenstoß beider Pkw und zu Sachschaden an den Fahrzeugen kam. Verletzt wurde niemand. (mz/red)