Gefährlicher Tunnel soll sicherer werden

Wittenberg/MZ - Die Zahlen sprechen eine deutliche Sprache: 26 Unfälle ereigneten sich hier zwischen 2007 und 2020, dabei wurden sechs Menschen schwer verletzt. „Ein Unfallschwerpunkt“, konstatiert Wittenbergs Bürgermeister André Seidig. Immer wieder kommt es im Radfahrer- und Fußgängertunnel an der Dessauer Straße zu potenziell lebensgefährlichen Situationen. Grund ist in aller Regel überhöhte Geschwindigkeit. „Die Radfahrer sind hier unheimlich schnell“, sagt Enikö Andersen, Verkehrsplanerin im Rathaus der Lutherstadt. Mit einem Affenzahn rasen sie insbesondere vom Westen her hinunter in die Doppelkurve des Tunnels. Fahren zwei Entgegenkommende dann auch nur jeweils ein Stück zu weit links, ist die Gefahr groß, dass man sich im Gegenverkehr touchiert und es zu schlimmen Stürzen kommt mit entsprechend schweren Kopfverletzungen. Erst recht gilt dies im Fall von „krassen Überholmanövern“.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.