Gedränge wie in der Großstadt - Adventsmarkt in Coswig bricht Rekorde

Coswig/MZ. - Selten ist der Coswiger Marktplatz so sehr überlaufen. Am Sonntag zieht es weit über 1.000 Gäste in das Stadtzentrum. „Unser Adventsmarkt war schon immer gut besucht“, berichtet Jeanette Engel, Amtsleiterin im Bereich Bildung, Kultur und Soziales, erfreut. „Dieses Mal ist aber ziemlich sicher ein neuer Besucherrekord aufgestellt worden.“ „Ein Gedränge wie auf einem Weihnachtsmarkt in der Großstadt“, bringt einer der Gäste es auf den Punkt.