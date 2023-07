Das „Deep Organ On Rock“-Projekt aus Darmstadt ist zur Wittenberger Erlebnisnacht in der Schlosskirche zu Gast.

Wittenberg/MZ - 23 Veranstaltungsorte, etwa 70 Künstler, 15 verschiedene Genres, zwölf Ausstellungen und mindestens acht verschiedene Musikrichtungen: So lässt sich in Zahlen das Programm der 19. Wittenberger Erlebnisnacht zusammenfassen, zu der die Lutherstadt Wittenberg Marketing GmbH wie berichtet am 12. August in die Altstadt einlädt. Und dort – direkt am historischen Marktplatz – steht das Alte Rathaus, das nicht nur ob seiner Architektur sehenswert ist, sondern auch sonst zu einem Besuch einlädt. Etwa hat die Stadt vor Jahren mit dem sogenannten Kunst.Wittenberg (sprich: Kunstpunkt) eine interessante Galerie in der Westhalle eingerichtet, deren aktuelle Ausstellung auch zur Erlebnisnacht zu sehen ist.