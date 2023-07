KFZ-Handel im Kreis Wittenberg Gebrauchtwagenhandel boomt - Warum die Nachfrage in Söllichau so hoch ist

Das Geschäft mit gebrauchten Fahrzeugen boomt. Autohändler Thomas Wendt verkauft an Spitzentagen in Söllichau zehn Autos. Warum die Nachfrage so hoch ist.