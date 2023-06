Vor einem Jahr hat sich die damalige Studentin Lina Masannek mit dem Café „LoveLi“ in Wittenberg selbstständig gemacht. Wie es ihr ergangen ist und welche Pläne sie hat.

Ein Jahr Café „LoveLi“ - Welche Pläne die 22-Jährige für ihren Laden in Wittenberg hat

Gastronomie in Sachsen-Anhalt

Wittenberg/MZ - Was vor etwa einem Jahr als mutiger Schritt einer Studentin begann, ist mittlerweile zu einem beliebten Treffpunkt für Genießer und Kaffeeliebhaber geworden: das Café „LoveLi“. Ende Mai vorigen Jahres hatte die damals 21-jährige Lina Masannek den Traum eines eigenen Cafés in der Collegienstraße in Wittenberg verwirklicht.