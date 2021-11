Gassmühle in Rotta fehlt es an Gästen - Was nun geändert werden soll

Rotta/MZ - Torsten und Simone Sielaff, die mit ihrer Gassmühle in Rotta einen kleinen, feinen Veranstaltungsort geschaffen haben, sind ein bisschen ins Grübeln gekommen in den vergangenen Tagen: „Wir stellen uns die Sinnfrage“, räumt der Rottaer ein. Hintergrund sind sinkende Besucherzahlen in jüngster Zeit. Beim Konzert am vergangenen Samstag mit der Berlinerin Ilka Posin und dem aus Chicago stammenden Robert Williams konnten gerade elf Gäste gezählt werden. Das lohnt natürlich den hohen Aufwand nicht, ist ein finanzielles Problem und für die Künstler nicht schön.

Zahlreiche Anfragen

Die beiden fragen sich, woran das liegen mag. An der Jahreszeit, daran, dass die erste Neugier gestillt ist, an der Lage auf dem Dorf, am Angebot? Weitermachen will das engagierte Paar gerne - und das Programm für nächstes Jahr steht auch schon weitgehend: „Wir sind fast voll, haben sehr viele Anfragen von Künstlern erhalten.“ Nur das momentane Modell steht auf dem Prüfstand.

„Wir sind in einer Orientierungsphase und überlegen, wie es weiter gehen kann“, erklärt Sielaff. Wobei er mit der vergangenen Saison durchaus zufrieden ist. Trotz der Coronaeinschränkungen kamen im Schnitt 40 bis 60 Besucher in die Gassmühle. Bei besonderen Auftritten - etwa dem Udo-Lindenberg-Double - waren es auch schon mal an die 200.

Als erstes: Queen

Was unter anderem in Frage steht, das ist der kostenlose Eintritt und die Variante, auf freiwillige Geldgaben zu setzen. Pro Besucher seien so zwischen vier und neun Euro zusammen gekommen. Wenn 300 Euro Gage garantiert werden und die Summe, die darüber hinausgeht, geteilt wird, kommt der Schlips ins Rad. Die Veranstalter haben nicht unerhebliche Kosten zu tragen: Strom, Versicherungen, Steuern und anderes mehr. Also denken die Sielaffs über Eintritt nach - und über Anmeldungen. Was den Vorteil hätte, Konzerte absagen zu können wenn zu wenige Menschen dabei sein möchten.

Nachgedacht wird in Rotta freilich auch über neue Formate, um mehr Publikum zu ziehen und den Veranstaltungsort bekannter zu machen. Eines wird im Dezember starten, genauer: am 18.12. ab 18 Uhr. An Themenabenden sollen Bands vorgestellt werden - im Duett, von Torsten Sielaff und dem Journalisten und Buchautor Mark Daniel. „Wir sind beide Jahrgang 1967, haben die selbe Musik erlebt.“ Allerdings in unterschiedlichen Systemen, Sielaff stammt aus dem Osten, Daniel aus dem Westen. Nicht zuletzt diese Divergenz soll den Reiz der Abende ausmachen, die auch wesentlich von Musikbeispielen leben werden. Die erste Band auf der Liste: Queen mit Frontmann Freddie Mercury. Abba könnte im Januar an die Reihe kommen.