Hier liegt noch Schnee im Wörlitzer Park, aber von Winterruhe im historischen „Eichenkranz“ kann keine Rede sein. Geboten wird unter anderem Dinner-Theater, und auch bekannte Filmklassiker werden gezeigt. Am 19. Februar findet zudem das regionale Mitgliedertreffen der Gartenreichfreunde statt.

(Foto: Klitzsch)