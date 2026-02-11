weather regen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Lokal
    3. >
  3. Nachrichten Wittenberg
    4. >

  4. Welterbe im Landkreis Wittenberg: Gartenreichfreunde blicken im „Eichenkranz“ auf Projekte und Pläne

Welterbe im Landkreis Wittenberg Gartenreichfreunde blicken im „Eichenkranz“ auf Projekte und Pläne

Von Bauarbeiten am historischen Gasthof bis zum Young-Artists-Projekt 2026: Die Freundesgesellschaft informiert beim regionalen Treffen über aktuelle Entwicklungen und kommende Aufgaben im Dessau-Wörlitzer Gartenreich.

Von Corinna Nitz 11.02.2026, 16:30
Hier liegt noch Schnee im Wörlitzer Park, aber von Winterruhe im historischen „Eichenkranz“ kann keine Rede sein. Geboten wird unter anderem Dinner-Theater, und auch bekannte Filmklassiker werden gezeigt. Am 19. Februar findet zudem das regionale Mitgliedertreffen der Gartenreichfreunde statt.
Hier liegt noch Schnee im Wörlitzer Park, aber von Winterruhe im historischen „Eichenkranz“ kann keine Rede sein. Geboten wird unter anderem Dinner-Theater, und auch bekannte Filmklassiker werden gezeigt. Am 19. Februar findet zudem das regionale Mitgliedertreffen der Gartenreichfreunde statt. (Foto: Klitzsch)

Wörlitz/MZ. - Unter anderem ein Ausblick auf das Projekt „Young Artists...“ für das Jahr 2026 steht auf der Tagesordnung eines regionalen Mitgliedertreffens der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs am 19. Februar im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz.