Welterbe im Landkreis Wittenberg Gartenreichfreunde blicken im „Eichenkranz“ auf Projekte und Pläne
Von Bauarbeiten am historischen Gasthof bis zum Young-Artists-Projekt 2026: Die Freundesgesellschaft informiert beim regionalen Treffen über aktuelle Entwicklungen und kommende Aufgaben im Dessau-Wörlitzer Gartenreich.
11.02.2026, 16:30
Wörlitz/MZ. - Unter anderem ein Ausblick auf das Projekt „Young Artists...“ für das Jahr 2026 steht auf der Tagesordnung eines regionalen Mitgliedertreffens der Gesellschaft der Freunde des Dessau-Wörlitzer Gartenreichs am 19. Februar im historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“ in Wörlitz.