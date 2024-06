Wittenberg/MZ. - Die Wissenssendung Galileo hat in der Wittenberger Bäckerei einen Beitrag über die Produktion von Toast und Sandwiches gedreht. Dieser wird demnächst im Fernsehen zu sehen sein.

Aus über neun Stunden Videomaterial ist ein 14-minütiger Beitrag entstanden. Dieser wird am Dienstag, 11. Juni, ab 19.05 Uhr im Rahmen der Sendung ausgestrahlt, wie Werksleiterin Jennifer Staats auf Nachfrage der MZ bestätigte. Der Beitrag zeige den gesamten Produktionsprozess, von der Rohstoffannahme über die Herstellung und Verpackung bis hin zur Verladung auf den Lkw. Der Beitrag beleuchte insbesondere, warum Toast so „fluffig“ ist.

Übrigens gibt es in Wittenberg noch eine ganz andere Möglichkeit, sich über die Toastproduktion zu informieren. Im Futurea-Science-Center am Markt gibt es eine Sonderausstellung. Sie informiert über den Weg des Toastbrots vom Feld über den Teig bis zur Auslieferung an die Warenlager des Herstellers. Über einen „Livestream“ hat der Besucher zudem einen direkten Blick in die Produktionshallen der Wittenberger Bäckerei GmbH.