Wittenberg/MZ - Wie der Polizei am 10. April angezeigt wurde, befand sich eine 48-jährige Fußgängerin am 9. April um 11.35 Uhr auf dem Fußgängerüberweg am Kreisverkehr in der Sternstraße in Wittenberg. Als sie diesen etwa zur Hälfte überquert hatte, habe sie den unbekannten Fahrer eines silbergrauen Fahrzeugs bemerkt, welcher den Kreisverkehr in Richtung Sternstraße ohne anzuhalten verlassen wollte. Daraufhin sei die Fußgängerin zurückgewichen.

Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zum geschilderten Sachverhalt und / oder zum Fahrzeug oder zur Identität des unbekannten Fahrzeugführers machen können, sich im Polizeirevier Wittenberg unter der Telefonnummer 03491 / 4690 oder per Mail an [email protected] zu melden.

Da der Fahrzeugführer weiterfuhr und dabei einen Schlenker in ihre Richtung gemacht haben soll, sei sie nochmals zurückgewichen, wobei sie zu Fall kam und sich leicht verletzte. Der unbekannte Fahrzeugführer soll ohne anzuhalten weiter auf der Sternstraße gefahren sein.