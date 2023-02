Wittenberg/MZ - Das kommt einem Paukenschlag gleich: In Wittenberg könnte es zu einer Fusion der beiden Gymnasien, die es in der Stadt gibt, kommen. Einen entsprechenden Prüfauftrag hat die Landkreis-Verwaltung erarbeitet, er wird jetzt in den politischen Gremien diskutiert. Am gestrigen Abend war der Kreisausschuss an der Reihe.