Wittenberg/MZ - Schulfusion oder doch Einzugsgebiete – die Ansichten, welche Lösung für eine Zukunft des Lucas-Cranach-Gymnasiums in Piesteritz die richtige ist, gehen auseinander. Wie schon berichtet, unterschreitet die Schule – neben den Gymnasien in Gräfenhainichen und Jessen – die geforderte Mindestschülerzahl. Eine Ausnahmegenehmigung gibt es nun allerdings nur noch für ein Gymnasium im Kreis: das Jessener. Für die anderen Schulen müssen Lösungen her.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.