Weihnachten in Sachsen-Anhalt Für Geschenkevergesser und Brummifahrer: Warum die Tankstelle in Jessen an Heiligabend zum besonderen Zufluchtsort wird

Wenn Supermärkte und Co. längst geschlossen haben, steht die Tür der Sprint-Tankstelle in Jessen noch offen. An Weihnachten wird sie so zum Anlaufpunkt für eilige Autofahrer, Geschenkevergesser und Lkw-Fahrer. Warum für Mitarbeiterin Daniela Tschage eine besondere Schicht bevorsteht.