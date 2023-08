Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Gräfenhainichen/MZ/JJT - Nach der Veröffentlichung von Recherchen des Nachrichtenmagazins „Spiegel“ haben auch die Organisatoren des Metal-Festivals „Full Force“ die Band „Weimar“ aus dem Line-Up gestrichen. Die maskierten Bandmitglieder, die unter Pseudonymen auftreten, waren in die Schlagzeilen geraten, weil die Recherchen Verbindungen in die rechtsextreme Szene offenlegten. Dabei hatten sie einen Plattenvertrag bei der Universal Music Group, der größten Musikfirma der Welt. Das Album landete in Deutschland auf Platz 5 der Albumcharts. Die Plattenfirma gab anschließend an, nichts von den rechtsradikalen Umtrieben der Band gewusst zu haben und beendete die Zusammenarbeit.