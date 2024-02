Beim Kreiselbau an der B 100 bei Bergwitz läuft es nicht rund: Die für März anvisierte Fertigstellung verzögert sich erneut. Neue Probleme haben sich aufgetan. Worauf sich Autofahrer nun einstellen müssen.

Frust am Kreisel: Die Bauarbeiten an der B 100 bei Bergwitz dauern noch deutlich länger

Die Bauarbeiten am Bergwitzer Kreisverkehr verzögern sich weiter. Ein Bauende an der Bundesstraße ist derzeit noch nicht absehbar.

Bergwitz/MZ. - Beim Kreiselbau an der B100 nahe Bergwitz läuft es seit Monaten alles andere als rund. Erst kann im Herbst der–zunächst optimistische – Zeitplan nicht eingehalten werden, dann muss das Verfahren zur Erstellung des Fahrbahnbetons trotz bereits fertiger Abschnitte umgestellt werden. Für Autofahrer und Anwohner bedeutete das: Sie müssen sich noch bis März dieses Jahres in Geduld üben. Nun haben sich auf der Baustelle noch weit größere Probleme aufgetan. Rückt eine Fertigstellung des Kreisels bei Bergwitz in weite Ferne?