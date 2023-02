Oranienbaum-Wörlitz/MZ - Im vergangenen Jahr gab es noch ein paar pandemiebedingte Einschränkungen beim „Frühlingserwachen“ in Wörlitz. Für die kommende Auflage der traditionsreichen Veranstaltung kündigte jetzt im Oranienbaum-Wörlitzer Kulturausschuss dessen Vorsitzender Kuno Wendt (SPD) sogar wieder den Festumzug an. Starten soll er am historischen Gasthof „Zum Eichenkranz“. Gefeiert wird die gemeinsame Veranstaltung von Stadt, Gewerbeverein Wörlitz und Kulturstiftung am 18. und 19. März.