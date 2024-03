An etlichen Stellen in Coswig und den Ortsteilen wird kräftig aufgeräumt.

Coswig/MZ/SPO. - Beim Vor-Osterspaziergang trafen sich am Sonnabend viele Coswiger und Einwohner der Ortsteile zum Arbeitseinsatz. Während es in der Kernstadt nach dem vergangenen Jahr der zweite Einsatz war, fanden solche in vielen Ortschaften schon lange statt. Dieses Jahr unter anderem in Serno, Grochewitz, Buko, Cobbelsdorf und Möllensdorf.

Mit großem Elan Müll aufgesammelt

Dieses Mal haben sich verschiedene Vereine, wie Gegenwind Fläming, Serno 58, der Sernoer Heimat- und Traditionsverein, die Jägerschaft und die Jägergenossenschaft zusammengetan, um entlang der B 107 Müll zu sammeln. In der Stadt sammelten auch Schüler und Eltern der Fröbelgrundschule mit großem Elan Müll. „Kinder und Jugendliche, die sich hier beteiligen, werden in Zukunft nicht einfach Müll in der Landschaft verteilen“, hofft Helmtrud Ziska, die zu den Akteuren der organisierenden „Initiative pro Coswig“ gehört.

Wo gesammelt wurde, konnte jeder Akteur selbst entscheiden. Vom Marktplatz aus starteten allein rund 30 Helfer in alle Richtungen. Gesammelt wurde auch im Schillerpark, am Treidelweg, am Antonienhüttenweg, der Hohen Mühle sowie in der Spiel- und in der Braulücke.

Bürgermeister stiftet Imbiss

Die Abfuhr des Mülls erfolgte umgehend durch die Stadtwirtschaft. Es liege in unserer Stadt viel zu viel Müll herum, waren sich die meisten Beteiligten einig. Im Anschluss trafen sich einige Helfer noch zu einem von Bürgermeister Axel Clauß (parteilos) gestifteten Imbiss im Friederike – Treff 5.

Ein umfangreicher Frühjahrsputz fand auch im Coswiger Simonetti Haus statt. Die zurückliegenden Bauarbeiten erforderten ein intensives Stühlerücken, Aufräumen und Saubermachen. Parallel dazu liefen Arbeiten an den neuen Sanitäranlagen, die zur diesjährig ersten Katzenmusik am 5. April mit den Leipziger „Historical Swing Dance Orchestra“ eingeweiht werden.