Der Bäckerwagen Dorn hat am Freitagnachmittag auf dem Marktplatz in Kemberg Halt gemacht und war erneut sehr gut besucht. Es hat sich eine lange Schlange gebildet.

Coswig/Kemberg/MZ. - Frische Brötchen direkt vor der Haustür – das gibt es nicht mehr überall. In vielen Dörfern mussten die Menschen in den vergangenen Jahren immer weitere Wege zurücklegen, um an Brot oder Gebäck zu kommen. Genau das will Bäckermeister Alexander Dorn aus Coswig ändern. Mit seinem mobilen Bäckerwagen fährt sein Team gezielt Orte an, in denen es keine eigene Bäckerei mehr gibt – und die Nachfrage gibt ihm recht. Er sagt: „Die Leute kaufen den ganzen Wagen leer. Das ist der Wahnsinn.“