Fridays for Future Wittenberg demonstriert wieder

Wittenberg/MZ - Nach längerer Pause macht Fridays for Future Wittenberg wieder mobil. Kurz vor der Bundestagswahl wollen die jungen Leute ein Zeichen setzen und auf das „Versagen in der Klima-Krise“ aufmerksam machen. Am Freitagnachmittag fand sowohl ein Workshop als auch eine Demonstration durch mehrere Straßen der Stadt statt.