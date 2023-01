Freundeskreis besucht Baustelle

Wittenberg/MZ - Torsten Zugehör beweist Mut zur Farbe, als er für Variante 1 plädiert. Deren Farbfeld ist rot, ein warmes Rot, wie es heißt. Ob sie am Ende das Rennen macht oder doch Variante 2, die eher pastelligzartgrün daherkäme, wird sich freilich noch zeigen. Denn noch befindet man sich auf der Erweiterungsbaustelle des Katharina-von-Bora-Hospizes in Wittenberg diesbezüglich in der Planungsphase. Ansonsten aber geht es in dem Haus auf dem Gelände des evangelischen Krankenhauses Paul Gerhardt Stift mit großen Schritten voran. Einen Eindruck davon verschafft haben sich an diesem Mittwoch auch Mitglieder jenes Freundeskreises, der sich für das Projekt „Mehr Hospiz in Wittenberg“ engagiert und dem auch Oberbürgermeister Zugehör angehört.

Weiterlesen mit MZ+ Unser digitales Abonnement bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de. Sie sind bereits MZ+ oder E-Paper-Abonnent? Hier Anmelden Flexabo MZ+ MZ+ für nur 1 € kennenlernen. 1. Monat/ 1 € Sparabo MZ+ MZ+6 Monate für nur 5,99 €. 6 Monate/ 5,99 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie MZ+ >>HIER<< dazubuchen. Jetzt MZ+ kennenlernen und 7 Tage >>testen<<.