Fans der Kult-Auto-Marke Lada treffen sich Anfang Mai in Zschornewitz. Welche Fahrzeuge dort zu sehen sein werden und was die Organisatoren für das 10. Treffen geplant haben.

Freude auf Benzingespräche: Fans der Automarke Lada treffen sich in Zschornewitz

Zschornewitz/MZ - Sie fühlen sich nicht nur in der sibirischen Taiga, sondern durchaus auch in Zschornewitz wohl: Lada Niva, 1500 Shiguli oder Vesta. Schon jetzt freuen sich Marko Döhring und Frau Nicole auf viele intensive Benzingespräche, wenn sich im Mai wieder Liebhaber des russischen Kultauto-Herstellers am Rande der Heidestadt treffen.