Ferropolis/MZ. - An diesem Donnerstag, 27. Juni, lädt Ferropolis alle Besucher ein, das Freilichtmuseum kostenlos zu besuchen.

Einfach das Ferienpasswort „Hallo Radio Brocken“ an der Kasse nennen. Von 10 bis 18 Uhr können große und kleine Gäste die beeindruckende Stadt aus Eisen erkunden, ohne Eintritt zu zahlen. Darüber informiert der Radiosender Radio Brocken in einer Pressemitteilung.

Gigantische Bagger und spannende Ausstellungsstücke bieten einen Einblick in die Zeit des Tagebaus. Auf dem interaktiven Spielplatz können alle Besucher in die Rolle eines Baggerfahrers schlüpfen und kleine mechanische Bagger vor einer atemberaubenden Kulisse bedienen. Auch Kletter-, Schaukel- und Rutschenfans kommen hier voll auf ihre Kosten. „Was unsere Aktion ‚Ferien for Free‘ so einzigartig macht, ist, dass wir nicht nur spannende Freizeitaktivitäten vorschlagen, sondern diese auch kostenlos zugänglich machen.

Alle genauen Infos gibt es auch unter www.radio-brocken.de und in der Radio Brocken App.

Als Mama kenne ich die Herausforderung, den Sommer spannend und unterhaltsam für die Kinder zu gestalten. Genau deshalb haben wir ‚Ferien for Free‘ ins Leben gerufen, und es begeistert uns immer wieder aufs Neue, unseren Hörerinnen und Hörern diese Freude zu bereiten“, erzählt Radio Brocken Morgenshow-Moderatorin Amrei Gericke. Jeden Tag in den Sommerferien lädt Radio Brocken Hörer mit Familie zu einer Freizeit-Attraktion in Sachsen-Anhalt ein.