Freie Wähler fordern Hilfe vom Land für Haushalt in Bad Schmiedeberg

Der Stadtrat in der Kurstadt befasst sich erneut mit der Konsolidierung.

Bad Schmiedeberg - Zum wiederholten Mal befasst sich der Bad Schmiedeberger Stadtrat mit der Neufassung des Haushaltskonsolidierungskonzeptes 2021. Diesmal sogar in einer Sondersitzung in einer Zeit, da wegen der Ferien und der allgemeinen Urlaubszeit üblicherweise Ausschüsse und Stadträte eine Sommerpause einlegen. Doch in Bad Schmiedeberg geht es um viel.

Nächster Versuch

Nachdem im Juni der Stadtrat das Konsolidierungskonzept abgelehnt, gleichzeitig aber den Haushalt beschlossen hatte, war der Rat im Juli erneut zu diesem Thema zusammengekommen. Bei acht Ja- und acht Neinstimmen sowie einer Enthaltung hatte das Konzept aber auch in dem erneuten Versuch keine Mehrheit gefunden (die MZ berichtete). Bürgermeister Martin Röthel (SPD) ist nach eigenen Aussagen gegen diese Entscheidung in Widerspruch gegangen. Am heutigen Donnerstag, 12. August, widmet sich der Stadtrat diesem Punkt erneut.

Die Fraktion der Freien Wähler kündigt indes weiterhin ihre ablehnende Haltung an. Für sie ist die Stadt Bad Schmiedeberg einfach schon viel zu lange in der Konsolidierung. Sie habe es seit 20 Jahren nicht geschafft, einen ausgeglichenen Haushalt aufzustellen, erklärt der Fraktionsvorsitzende Silvio Bräuer für die Freien Wähler Bad Schmiedeberg.

„Daraus ist mehr als ersichtlich, dass es unserer Kommune nicht gelingen kann, aus eigener Kraft die aufgelaufenen Schulden abzubauen“, so die Schlussfolgerung der Fraktion, die dann betont: „Auch das neu zu beschließende Konzept wird dieses Ziel nicht erreichen.“

Zehn weitere Kommunen

Deshalb fordern sie den Bürgermeister auf, „sich intensiver für die Entschuldung der Stadt und ein Umdenken in der Landes- und Bundespolitik einzusetzen“. Das „Ausbluten“ der Kommunen müsse beendet werden, so die Freien Wähler, die von mehr als zehn weiteren hoch verschuldeten, finanzschwachen Kommunen im Land Sachsen-Anhalt sprechen, die ebenso wie die Kurstadt keinen ausgeglichenen Haushalt aufstellen können. (mz)