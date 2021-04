Frau wird geimpft, Mann geht leer aus

Wittenberg - Im Impfzentrum sind am Montag diverse Impftermine ausgefallen. Obwohl er einen gebucht hatte, sei er nicht an die Reihe gekommen, berichtete der MZ der Grieboer Norbert Biermann.

Der 68-Jährige hatte sich wie auch seine 64-jährige Frau im Internet einen Termin besorgt. Während sie am Morgen tatsächlich geimpft worden sei, und zwar mit den Vakzin von Astrazeneca, sei er wenige Stunden später leer ausgegangen: Astra war alle, und für Biontech war er noch nicht alt genug.

Einen Ersatztermin habe man ihm leider nicht angeboten, sagte Biermann, der auch Ortsbürgermeister in Griebo ist und für die Freien Wähler im Stadtrat von Wittenberg sitzt.

Kreis-Sprecher Ronald Gauert bestätigte auf MZ-Anfrage den Ausfall von Terminen. Grund seien Probleme beim Online-Impfservice gewesen, der vorübergehend nicht zwischen den Mitteln von Biontech und Astrazeneca unterschieden habe. So hatten die Biermanns irrtümlich einen Biontech-Termin bekommen ohne das notwendige Alter zu haben.

Betroffen waren laut Gauert insgesamt etwa 40 Personen; auch für den gestrigen Dienstag wurde mit weiteren Ausfällen gerechnet, da das Land einen Umstieg auf Biontech für die Zielgruppe zwischen 60 und 70 nicht erlaube. Man habe verimpft was an Astrazeneca da war. Ausgebucht seien die Termine im Impfzentrum am 17. und 18. April. (mz/Irina Steinmann)