Frau wird auf Insel im Bergwitzsee ohnmächtig

Bergwitz/MZ - Eine 32-jährige Frau hat am Mittwochabend auf der Insel im Bergwitzsee (Kemberg, Landkreis Wittenberg) das Bewusstsein verloren und musste in ein Krankenhaus eingeliefert werden. Nach Polizeiangaben vom Donnerstag hatten Zeugen gegen 19.25 Uhr die Frau auf der Insel gefunden und Erste Hilfe geleistet. Weitere Rettungskräfte, wie Feuerwehr, Notarzt, Rettungswagen und Polizei kamen zum Einsatz. Die Frau wurde den Angaben zufolge ohne Bewusstsein in das Krankenhaus Bitterfeld eingeliefert.

Ihr 36-jähriger Begleiter war alkoholisiert und hatte laut Polizei Drogen konsumiert. Beide kamen mit einem gemieteten Ruderboot zur Insel. Zu den Gründen, warum die Frau das Bewusstsein verlor, machte die Polizei keine Angaben.

Der mitgeführte Hund der Frau wurde vorsorglich in amtliche Verwahrung genommen. Da sie am nächsten Tag bereits aus dem Krankenhaus entlassen wurde, konnten ihr der Hund und persönliche Dinge übergeben werden.