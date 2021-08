Frau in Wittenberg verteidigt ihr Fahrrad und wird verletzt

Wittenberg - Am Dienstagabend gegen 21.20 Uhr beobachtete eine 46-jährige Frau auf dem Parkplatz der Bosse-Klinik in der Hans-Lufft-Straße in Wittenberg zwei unbekannte Männer, welche mit einem Bolzenschneider die Sicherungskette ihres angeschlossenen Damenrades zu durchtrennen versuchten. Als die Täter diese Kette durchtrennt hatten, sprach sie die Täter an. Als sich ein Täter mit ihrem Rad entfernen wollte, versuchte sie ihn festzuhalten. Sie wurde weggestoßen, stürzte und verletzte sich leicht.

Beide Täter entfernten sich mit dem gestohlenen Rad in Richtung Lucas-Cranach-Straße. Zwei Zeugen konnten einen 35-jährigen Täter festhalten und der Polizei übergeben. Der zweite Täter entkam mit dem Fahrrad. Nach ersten Erkenntnissen handelt es sich um einen 28-jährigen polizeibekannten Mann. Beide Täter sollen in Wittenberg wohnhaft sein. Entsprechende Ermittlungsverfahren wurden eingeleitet. (mz/red)