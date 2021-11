Frau aus Herzberg soll Ex-Freund geboxt und in der Wohnung bedroht haben

Wittenberg/Annaburg/MZ - „Ich habe ihn nicht geschlagen. Ich bin doch kein gewalttätiger Mensch“, beteuert die Angeklagte S. aus Herzberg, die sich am vorigen Dienstag vor dem Amtsgericht in Wittenberg verantworten musste. Der 35-jährigen Hartz-IV-Empfängerin wird räuberische Erpressung und auch Körperverletzung vorgeworfen.

Im August vergangenen Jahres soll sie ihren Ex-Partner gegen Mitternacht in seiner Wohnung in Annaburg mit mehreren Personen aufgesucht und mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben, woraufhin das Opfer im Wohnzimmer stürzte, auf das Sofa fiel und sich eine Verletzung am Kinn zuzog. Anschließend soll S. zwei Handys aus der Wohnung mitgenommen haben, die sie ihm Tage zuvor gegeben hatte.

Wie die Angeklagte am Dienstag erklärte, hatte sie ihrem Ex-Freund die Handys gegeben, damit sie in Kontakt bleiben können. „Weil wir ein gemeinsames Kind haben.“ Allerdings verlangte sie für die Handys 50 Euro, die er ihr später geben sollte. Das habe er laut Aussagen der Angeklagten nicht getan, denn sie stand mehrmals vor verschlossener Tür. Eines Abends, am 20. August, wollte sie sich deshalb die Handys wieder zurückholen und tauchte in Begleitung mehrerer männlicher und weiblicher Personen vor dem Mehrfamilienhaus auf. Wie zwei Zeugen, die in dem Wohnblock in Annaburg leben, berichteten, hatte die eine Person einen Baseballschläger und einen werkzeugähnlichen Gegenstand dabei. In der Fassung, die die Angeklagte dem Gericht schilderte, kamen diese Gegenstände nicht vor.

Eine Zeugin, die zu dem Zeitpunkt im Nachbartreppenhaus eine Wohnung besaß, sprach von einer lauten Auseinandersetzung, außerdem habe jemand „Aua“ geschrien. Der Geschädigte soll eine Verletzung - einen „Cut“ - am Kinn erlitten haben. Auch das stritt die Angeklagte vehement ab. Sie habe ihn maximal leicht angerempelt, beschrieb sie den Vorfall.

Zum Ende der Verhandlung standen mehrere widersprüchliche Aussagen im Raum. Unter anderem berichtete der Geschädigte, seine Tür sei in der Tatnacht aufgebrochen worden. S. behauptete, die Tür war gar nicht verschlossen gewesen. Nach etwa zweieinhalb Stunden Verhandlung sagte Richterin Jeanette Preissner: „Wir sind zu der Überzeugung gelangt, dass der Sachverhalt, so wie sie ihn uns geschildert haben, nicht ganz zutrifft.“ Sie gehe davon aus, dass die Angeklagte in der Wohnung emotional aggressiv reagiert habe, was auch auf die späte Uhrzeit zurückzuführen sei.

S. wurde zu einer Freiheitsstrafe von sieben Monaten verurteilt, deren Vollstreckung zur Bewährung ausgesetzt wird.