David Ludley ist in Coswig als Fotograf ansässig. Was er dort alles macht und wie er zu diesem Beruf gekommen ist.

David Ludley in seinem Coswiger Studio in der Friederickenstraße 36

Coswig/MZ. - David Ludley ist vielen Leuten bekannt. Wenn nicht persönlich, dann doch durch seine Bilderposts auf Facebook oder Instagram. Er ist Fotograf aus Coswig – und das mit Leidenschaft. Das sieht man auch seinen Fotos an. Denn in dem, was er macht, ist er Perfektionist. Alles muss stimmig sein. Stürzende Linien? Fehlanzeige. Dies schätzen auch seine Kunden. Immerhin fotografiert er zahlreiche im Umkreis ansässige Firmen wie beispielsweise „Testvolt“ oder aber den „Wittenburger“.