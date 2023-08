Gewitter sorgen bei zwei Fußball-Derbys in der Region Wittenberg für einen vorzeitigen Abpfiff. Jörg Bihlmeyer, der Vizepräsident des Landesverbandes, versteht die Schelte nach den Abbrüchen und sagt eine „rechtliche Beleuchtung“ zu.

Wittenberg/MZ - Dieser Saisonstart geht in die Geschichte ein. Auch in der zweiten Runde hagelt es Spielabbrüche. Betroffen sind in der Region zwei Derbys.