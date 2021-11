Flucht im Auto endet an Blumenkübel in Wittenberger Innenstadt

Wittenberg/MZ - Sonntagnacht ist es gegen 4 Uhr zu einer Verfolgungsjagd in Wittenberg gekommen. Polizeibeamte hatten auf der Berliner Straße in Höhe Amtsgericht einen entgegenkommenden Opel kontrollieren wollen. Nachdem die Polizeibeamten gewendet hatten, fuhr der Opel mit sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Juristenstraße und weiter in Richtung Markt davon. In der Innenstadt kollidierte der Opel mit einem Blumenkübel und war nicht mehr fahrbereit. Der Fahrzeugführer flüchtete zu Fuß weiter in Richtung Elbstraße. Die schnelleren Polizeibeamten konnten ihn festnehmen. Sein verletzter Beifahrer, den der Fahrer im Auto zurückgelassen hatte, wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kontrolle ergab, dass der 20-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Alkohol und Drogen stand und keine Fahrerlaubnis hatte. Eine Blutprobenentnahme wurde angeordnet und ein umfangreiches Strafverfahren eingeleitet.