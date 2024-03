Wittenberg/MZ - In einem Einkaufsmarkt in der Dresdener Straße in Wittenberg bezahlten am 5. März gegen 15 Uhr zwei Personen an der Kasse einige Waren. Als die Verkäuferin eine mitgeführte volle Reisetasche einsehen wollte, versuchten die Personen zu flüchten. Darüber informiert die Polizei.

Dem Festhalten des Personals konnten sie sich vorerst entziehen. Im Handgemenge kamen mehrere Zeugen/Kunden zu Hilfe und brachten einen 32-jährigen Täter zu Boden und unter Kontrolle. Die 33-jährige Täterin floh, konnte aber im Nahbereich durch die Polizeibeamten aufgefunden werden. Beide Täter wurden im Zuge des Strafverfahrens vorläufig festgenommen. Bei der Auseinandersetzung wurde niemand verletzt. Bei der Überprüfung des Täters wurde bekannt, dass dieser kein rechtskonformer Wittenberger ist und bereits diverse Fahndungseinträge vorhanden sind.