Fledermaus-Quartier unterm Dach

Coswig/MZ - Eigentlich hatte sich Familie Jakobsche das etwas anders ausgemalt, als sie das große dreistöckige Gebäude direkt am Coswiger Marktplatz das erste Mal in Augenschein genommen hatte. „Wir haben uns eigentlich sofort in den Dachstuhl verliebt“, berichtet Mutter Angelika. Bald schon seien immer mehr Pläne entstanden, wie die eigene Wohnung direkt unter dem Dach aussehen würde. Mittlerweile ist der Dachstuhl bereits seit knapp zwei Jahren vollständig saniert. Statt einer Wohnung aber ist schlussendlich „lediglich“ ein Quartier daraus geworden: ein Fledermaus-Quartier.