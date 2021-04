Flaneure und Fahrräder am Fluss in Wittenberg

Schon heute führt der Weg am Kekspalast vorbei.

Wittenberg/MZ

- Die Zukunft ist knapp ein Jahr alt, dafür kommt sie im DIN-A3-Format daher. Auf 36 Seiten hat das hallesche Planungsbüro Bankert und Menn im Mai 2020 für die Stadtverwaltung skizziert, wie Wittenbergs Zukunft als Stadt am Fluss aussehen könnte. Konkret geht es um die Hafenpromenade, eine etwa 1,4 Kilometer lange Wegstrecke, die dereinst entlang der Elbe die Altstadt und Kleinwittenberg miteinander verbinden soll.

Nachdem die begründete Aussicht auf knapp 2,7 Millionen Euro vom Bund im Dezember dem lang gehegten Wittenberger Wunsch einen Schub verpasst hat, hatte am Montagabend der Bauausschuss des Stadtrats dieses „Freiraumkonzept Hafenpromenade“ auf dem Tisch. Und es stellte sich heraus: Allseits geteilte Wünsche wecken weitere Wünsche.

Den mit Abstand weitestgehenden Wunsch äußerte Helmut Zühlke (CDU). Er schlug vor, das südliche Ufer des lang gestreckten Hafenbeckens teils in die Umgestaltung mit einzubeziehen. Seine Argumentation: Diese Halbinsel an der Hafeneinfahrt sei gegenwärtig doch nichts anderes als eine unattraktive Brache und würde zudem den Blick von der Promenade auf die Elbe stören. „Ein bisschen Kahlschlag“, regte er an, würde hier Abhilfe schaffen.

Ein Begriff wie Kahlschlag kommt beim Thema Elblandschaft natürlich gar nicht gut an, und so erntete Zühlke denn auch sogleich Widerspruch. Blicke auf die Elbe, sagte Stadtplanerin Janine Stiller, gebe es andernorts in der Stadt genug, vor allem aber handele es sich bei der Landzunge um einen geschützten Bereich. Ähnlich äußerte sich Stefan Kretschmar (Freie Wähler). Zühlke beharrte daraufhin, er hätte eben gern einen Uferweg auch auf der anderen Seite, den Begriff „Kahlschlag“ nahm er aber zurück.

Kurz tauchte, wie schon einmal in der Diskussion zur Landesgartenschau, auch eine kleine Brücke wieder auf, die als Verbindung die Hafeneinfahrt überspannen könnte - auch sie aber gehört nicht zum Plangebiet, das sich wie gesagt allein auf das Nordufer von Hafen und Fluss bezieht. Und dort gibt es ja auch genug zu tun, wenn es künftig die „Schauseite“ (Stiller) des gesamten Wohn- und Gewerbegebiets südlich der B 187/Dessauer Straße sein soll.

Nur die Gleise, nicht die Bahn

Stillers Ankündigung, dass bei der Gestaltung der Promenade - die auch mehrere großzügige Aufenthaltsbereiche vorsieht, so im Bereich Wikana samt Kekswelt und beim neuen Wohngebiet „Am Stadthafen“ - auch die frühere Hafenbahn einbezogen werden könnte, weckte bei manchem offenbar Assoziationen an ein schnaufendes Bähnlein. „Dass da wieder ’ne Bahn fährt“, sei natürlich nicht vorgesehen, antwortete die Stadtplanerin auf eine Anfrage von Horst Dübner (Linke).

Es gehe vielmehr um die Einbeziehung von „Relikten“ als gestalterische Elemente. Gleise etwa dienen auf dem Terrain teils bereits heute als Wegbegrenzungen. Als Promenade wird die dann an einigen Stellen sogar 5,20?Meter breite Wegstrecke freilich anders gestaltet. Bisher kommen sich Stiller zufolge nämlich Radfahrer und Fußgänger auf dem auch als Elberadweg dienenden Abschnitt zwischen Aldi und Obi vielfach ins Gehege: Weil alle lieber auf ebenen Flächen unterwegs sind, der bisherige Weg aber hälftig gepflastert ist.

Weg mit dem Pflaster, forderte denn auch Reinhild Hugenroth (Grüne) im Namen der Radfahrer. Ob es sich am Ende tatsächlich um eine „protected bike lane“ handeln wird, wie Hugenroth wissen wollte, wird man sehen. Auf jeden Fall, so Stiller, wird es getrennte - und eben großzügige - Wegflächen geben für Flaneure und Radraser.

Hässliche Brachen

Die vorgesehene Verzahnung der geplanten Promenade mit bereits bestehenden Angeboten von Elbanrainern wie eben Wikana oder auch der Turnhalle Elbhafen mit ihrem Beachvolleyballfeld wird freilich einem Missstand nicht automatisch abhelfen: Es gibt dort noch immer hässliche große Brachen. Dass deren Eigentümer sich durch das Engagement der öffentlichen Hand nebenan ermutigt fühlen könnten, wie Bürgermeister Jochen Kirchner sagte, ist derzeit bloß eine Hoffnung.

Den Bauausschuss passierte das Konzept Hafenpromenade einstimmig. Am 26. Mai steht es damit zur Abstimmung im Stadtrat.